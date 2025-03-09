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إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب الخليل

جندي إسرائيلي ينظر بجوار مركبات عسكرية في الضفة الغربية المحتلة
جندي إسرائيلي ينظر بجوار مركبات عسكرية في الضفة الغربية المحتلة
 
الأحد، 09-03-2025 11:20 م
الوكيل الإخباري-   أصيب، مساء الأحد، فلسطينيان من بلدة إذنا غرب الخليل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقال مدير الهلال الأحمر في بلدة إذنا معمر طميزي، إن قوات الاحتلال سلمت الهلال الأحمر شابين بعد تعرضهما لإصابات بالرصاص الحي بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب البلدة.

وقال المشرف الطبي في مستشفى الأهلي، إن الشاب صدام محمد بدوي طميزي، وصل إلى المشفى جراء إصابته برصاصة في بطنه، وتم إدخاله إلى غرفة العمليات، ووصف وضعه الصحي بالمستقر.

كما ونقل الشاب محمد أكرم المصري (32 عاما) لمستشفى الميزان جراء إصابته بعدة رصاصات في قدميه، وجار تقديم العلاج اللازم له.
 
 
gnews

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