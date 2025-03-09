إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب الخليل

وقال مدير الهلال الأحمر في بلدة إذنا معمر طميزي، إن قوات الاحتلال سلمت الهلال الأحمر شابين بعد تعرضهما لإصابات بالرصاص الحي بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب البلدة.
وقال المشرف الطبي في مستشفى الأهلي، إن الشاب صدام محمد بدوي طميزي، وصل إلى المشفى جراء إصابته برصاصة في بطنه، وتم إدخاله إلى غرفة العمليات، ووصف وضعه الصحي بالمستقر.
كما ونقل الشاب محمد أكرم المصري (32 عاما) لمستشفى الميزان جراء إصابته بعدة رصاصات في قدميه، وجار تقديم العلاج اللازم له.
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