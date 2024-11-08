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إصابتان برصاص الاحتلال غرب رام الله

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال
الجمعة، 08-11-2024 01:49 م

الوكيل الإخباري-   أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في بلدة بيتونيا، غرب رام الله.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين لشابين أحدهما بالرصاص الحي بالفخذ، والآخر بالرصاص الحي بالكتف، خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتونيا، وقد تم نقلهما إلى المستشفى.

 
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