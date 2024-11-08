إصابتان برصاص الاحتلال غرب رام الله

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين لشابين أحدهما بالرصاص الحي بالفخذ، والآخر بالرصاص الحي بالكتف، خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتونيا، وقد تم نقلهما إلى المستشفى.
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