إصابتان برصاص الاحتلال في طولكرم

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها نقلت مصابا برصاص الاحتلال من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، إلى المستشفى بعد أن منعت قوات الاحتلال طواقمها من الوصول إليه لفترة من الوقت.
وكانت قوة من جيش الاحتلال قد اقتحمت الضاحية وتمركزت في محيط المقبرة والمدرسة الشرعية، ولاحقت الشبان واحتجزت عددا منهم وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت.
كما أصيب شاب بشظايا رصاص الاحتلال في ظهره، في الحي الشرقي من المدينة، بعد ملاحقة جنود الاحتلال للمواطنين، نقل على إثرها إلى المستشفى.
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