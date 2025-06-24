إصابتان برصاص الاحتلال في طولكرم

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الوكيل الإخباري- أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في طولكرم. اضافة اعلان





وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها نقلت مصابا برصاص الاحتلال من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، إلى المستشفى بعد أن منعت قوات الاحتلال طواقمها من الوصول إليه لفترة من الوقت.



وكانت قوة من جيش الاحتلال قد اقتحمت الضاحية وتمركزت في محيط المقبرة والمدرسة الشرعية، ولاحقت الشبان واحتجزت عددا منهم وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت.



كما أصيب شاب بشظايا رصاص الاحتلال في ظهره، في الحي الشرقي من المدينة، بعد ملاحقة جنود الاحتلال للمواطنين، نقل على إثرها إلى المستشفى.