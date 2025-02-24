 
الإثنين 2025-02-24 07:50 م
 

إصابتان برصاص الاحتلال في قباطية

الهلال الاحمر الفلسطيني
الهلال الاحمر الفلسطيني
الإثنين، 24-02-2025 07:02 م
الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر طبي بوقوع إصابتين برصاص الاحتلال في الحارة الشرقية ببلدة قباطية جنوبي جنين بالضفة الغربية.اضافة اعلان


وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فتى بالرصاص الحي في قباطية.
 
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