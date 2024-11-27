إصابتان واعتقالات وتخريب واسع للبنى التحتية في طوباس

وأفادت تقارير صحفية نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي في مدينة طوباس، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين إياد وحازم مصطفى مسلماني، والشاب إسلام شفيق خراز، بعد مداهمة منازل ذويهم في طوباس.
وأضاف، أن الاحتلال داهم وفتش عددا من منازل الأسرى المحررين في المدينة والمخيم، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.
وفا
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