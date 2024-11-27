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إصابتان واعتقالات وتخريب واسع للبنى التحتية في طوباس

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 27-11-2024 01:47 م
الوكيل الإخباري-  تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الأربعاء، عدوانها على مدينة طوباس، و مخيم الفارعة جنوبا.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي في مدينة طوباس،  حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين إياد وحازم مصطفى مسلماني، والشاب إسلام شفيق خراز، بعد مداهمة منازل ذويهم في طوباس.

وأضاف، أن الاحتلال داهم وفتش عددا من منازل الأسرى المحررين في المدينة والمخيم، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.

وفا
 
gnews

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