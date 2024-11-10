إضراب في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 ضد العنف والجريمة

ويشمل الإضراب الاحتجاجي كل مجالات الحياة، وجهاز التعليم، باستثناء جهاز التعليم الخاص لذوي الاحتياجات.
وأكدت لجنة المتابعة، أن "استفحال الجريمة في المجتمع العربي في الداخل المحتل هو مخطط سلطوي، مع أذرعه المتمثلة بعصابات الإجرام، التي لا تجد من يردعها، لذا فإن كل قطرة دماء تراق، وكل ضحية تقتل تتحمل مسؤوليتها الحكومة الإسرائيلية بكل أجهزتها".
وفا
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