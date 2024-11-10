 
الأحد 2024-11-10 01:50 م
 

إضراب في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 ضد العنف والجريمة

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 10-11-2024 12:21 م
الوكيل الإخباري-  ساد الإضراب العام في البلدات الفلسطينية في أراضي عام 1948، اليوم الأحد، ردا على استشراء العنف والجريمة في المجتمع العربي ومقتل مدير مدرسة ابن الهيثم الشاملة في مدينة باقة الغربية الغربية.اضافة اعلان


ويشمل الإضراب الاحتجاجي كل مجالات الحياة، وجهاز التعليم، باستثناء جهاز التعليم الخاص لذوي الاحتياجات.

وأكدت لجنة المتابعة، أن "استفحال الجريمة في المجتمع العربي في الداخل المحتل هو مخطط سلطوي، مع أذرعه المتمثلة بعصابات الإجرام، التي لا تجد من يردعها، لذا فإن كل قطرة دماء تراق، وكل ضحية تقتل تتحمل مسؤوليتها الحكومة الإسرائيلية بكل أجهزتها".

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

الجامعة الأردنية - أرشيفية

خاص بالوكيل الجامعة الأردنية تنفي وقوع مشاجرة طلابية كبيرة ووقوع إصابات

الامن العام

أخبار محلية جسم مشبوه يثير جلبة في مدرسة بعمان والامن يكشف التفاصيل

بلدة جبل المكبر في القدس

فلسطين الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر

دمار شديد في غزة بسبب القصف المتواصل

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,603 منذ بدء العدوان

زيت الزيتون

أخبار محلية هام للمواطنين الراغبين بشراء زيت الزيتون

ا

اقتصاد محلي الحكومة: منح مالية بسقف 50 ألف دينار لمنشآت صناعية لدعم قدراتها على التصدير

لرت

أخبار الشركات سامسونج للإلكترونيات تعلن عن نتائجها للربع الثالث من عام 2024

ت

أسواق ومال إيلون ماسك يؤيد تدخل الرئيس الأمريكي في قرارات البنك الفيدرالي



 


الأكثر مشاهدة