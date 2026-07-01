إطلاق النار على شخص في اللد بزعم محاولته طعن شرطي إسرائيلي

ولم تورد القناة تفاصيل إضافية بشأن هوية الشخص أو حالته الصحية، فيما لم تصدر حتى الآن معلومات رسمية بشأن ملابسات الحادث.
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