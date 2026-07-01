إطلاق النار على شخص في اللد بزعم محاولته طعن شرطي إسرائيلي

10:38 ص

الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم، بأن الشرطة أطلقت النار على شخص في مدينة اللد، وسط إسرائيل، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن استهدفت أحد عناصر الشرطة. اضافة اعلان





ولم تورد القناة تفاصيل إضافية بشأن هوية الشخص أو حالته الصحية، فيما لم تصدر حتى الآن معلومات رسمية بشأن ملابسات الحادث.





