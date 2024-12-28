إطلاق صاروخين من غزة نحو القدس المحتلة

وتزامناً مع صفارات الإنذار، أفادت وسائل إعلام عن سماع دوي انفجار كبير في وسط فلسطين المحتلّة.
وبحسب موقع "والاه" الإسرائيلي، "رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة في اتجاه منطقة القدس"، مُعقّباً أنّه "من غير الواضح ما إذا تم اعتراضهما أم لا".
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