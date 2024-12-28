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إطلاق صاروخين من غزة نحو القدس المحتلة

القدس المحتلّة
القدس المحتلّة
السبت، 28-12-2024 06:34 م
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام إسرائيلية، بعد ظهر السبت، إنّ صفارات الإنذار دوّت في عشرات المستوطنات الواقعة غربي القدس المحتلّة.اضافة اعلان


وتزامناً مع صفارات الإنذار، أفادت وسائل إعلام عن سماع دوي انفجار كبير في وسط فلسطين المحتلّة.

وبحسب موقع "والاه" الإسرائيلي، "رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة في اتجاه منطقة القدس"، مُعقّباً أنّه "من غير الواضح ما إذا تم اعتراضهما أم لا".
 
gnews

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