إطلاق صاروخين من غزة نحو القدس المحتلة

06:34 م

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية، بعد ظهر السبت، إنّ صفارات الإنذار دوّت في عشرات المستوطنات الواقعة غربي القدس المحتلّة. اضافة اعلان





وتزامناً مع صفارات الإنذار، أفادت وسائل إعلام عن سماع دوي انفجار كبير في وسط فلسطين المحتلّة.



وبحسب موقع "والاه" الإسرائيلي، "رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة في اتجاه منطقة القدس"، مُعقّباً أنّه "من غير الواضح ما إذا تم اعتراضهما أم لا".