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إعلام إسرائيلي: إسرائيل وافقت على انسحاب أوسع من قطاع غزة

أرشيفية لجنود إسرائيليين في قطاع غزة
أرشيفية لجنود إسرائيليين في قطاع غزة
 
الثلاثاء، 15-07-2025 11:54 م
الوكيل الإخباري-   تتواصل المفاوضات بشأن هدنة غزة في قطر، حيث دخلت أسبوعها الثاني من دون إحراز تقدم، إلا أن مسؤولاً إسرائيلياً كشف عن "انفراجة" في هذه المحادثات.اضافة اعلان


ونقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي كبير في قطر قوله إن "تل أبيب وافقت على انسحاب أوسع من قطاع غزة، وأبدت مرونة للتوصل إلى اتفاق جديد".

وحسبما نقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين، فإن "خطة الانسحاب الجديدة من قطاع غزة التي وافقت عليها إسرائيل مؤقتة، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يرغب في إنهاء الحرب بعد فترة الـ60 يوماً الأولى".

وقدمت إسرائيل، الثلاثاء، خريطة ثالثة لانتشار قواتها في قطاع غزة طوال فترة وقف إطلاق النار المقترحة لمدة 60 يوماً، وفقاً لما ذكره مصدران لصحيفة "جيروزاليم بوست".

وتتمثل نقاط الخلاف الرئيسية بين إسرائيل وحركة حماس في انسحاب القوات الإسرائيلية خلال وقف إطلاق النار، وطريقة توزيع المساعدات داخل قطاع غزة.

ويُظهر الاقتراح الإسرائيلي الثالث لخريطة انتشار الجيش خلال وقف إطلاق النار "مرونة أكبر" بشأن موقع العسكريين، على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، بين ممري موراغ وفيلادلفيا، وفق "جيروزاليم بوست".

سكاي نيوز
 
 
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