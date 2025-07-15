إعلام إسرائيلي: إسرائيل وافقت على انسحاب أوسع من قطاع غزة

ونقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي كبير في قطر قوله إن "تل أبيب وافقت على انسحاب أوسع من قطاع غزة، وأبدت مرونة للتوصل إلى اتفاق جديد".
وحسبما نقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين، فإن "خطة الانسحاب الجديدة من قطاع غزة التي وافقت عليها إسرائيل مؤقتة، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يرغب في إنهاء الحرب بعد فترة الـ60 يوماً الأولى".
وقدمت إسرائيل، الثلاثاء، خريطة ثالثة لانتشار قواتها في قطاع غزة طوال فترة وقف إطلاق النار المقترحة لمدة 60 يوماً، وفقاً لما ذكره مصدران لصحيفة "جيروزاليم بوست".
وتتمثل نقاط الخلاف الرئيسية بين إسرائيل وحركة حماس في انسحاب القوات الإسرائيلية خلال وقف إطلاق النار، وطريقة توزيع المساعدات داخل قطاع غزة.
ويُظهر الاقتراح الإسرائيلي الثالث لخريطة انتشار الجيش خلال وقف إطلاق النار "مرونة أكبر" بشأن موقع العسكريين، على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، بين ممري موراغ وفيلادلفيا، وفق "جيروزاليم بوست".
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
93 شهيدًا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
-
كالاس: ننتظر خطوات ملموسة من إسرائيل لإتمام اتفاق تحسين الوضع الإنساني في غزة
-
3 شهداء بقصف على حي التفاح
-
الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا بالضفة منذ مساء أمس
-
مدير مستشفى الشفاء بغزة: توقف مستشفى الخدمة العامة عن العمل
-
شهداء ومفقودون تحت الأنقاض في قصف إسرائيلي على غزة
-
جيش الاحتلال يستهدف فلسطينيا بأريحا بزعم محاولة دهس جنود
-
هآرتس: انتحار ما لا يقل عن 15 جنديا إسرائيليا منذ بداية عام 2025