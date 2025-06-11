الأربعاء 2025-06-11 06:37 م
 

إعلام إسرائيلي: إصابة 4 جنود بحادثين منفصلين في خان يونس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الأربعاء، 11-06-2025 06:19 م
الوكيل الإخباري-   أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 4 جنود في حادثين منفصلين خلال القتال في خان يونس (جنوبي قطاع غزة) خلال الساعات الأخيرة.اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة أن صاروخا مضادا للدروع أطلق على دبابة إسرائيلية، فأصيب جنديان من الكتيبة 74 المدرعة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين نتيجة إطلاق نار من قبل مسلح في خان يونس.
 
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