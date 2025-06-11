إعلام إسرائيلي: إصابة 4 جنود بحادثين منفصلين في خان يونس

وأوضحت الهيئة أن صاروخا مضادا للدروع أطلق على دبابة إسرائيلية، فأصيب جنديان من الكتيبة 74 المدرعة.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين نتيجة إطلاق نار من قبل مسلح في خان يونس.
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