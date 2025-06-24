الثلاثاء 2025-06-24 09:57 م
 

إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد الجنود القتلى بخان يونس إلى 8

إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد الجنود القتلى بخان يونس إلى 8
ارشيفية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 09:45 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في كمين خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى 8.

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وكانت المصادر الإسرائيلية ذكرت قبيل ذلك أن أكثر من 3 جنود قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين في الكمين المركب الذي نفذته المقاومة الفلسطينية بخان يونس.

 
gnews

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