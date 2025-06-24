إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد الجنود القتلى بخان يونس إلى 8

وكانت المصادر الإسرائيلية ذكرت قبيل ذلك أن أكثر من 3 جنود قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين في الكمين المركب الذي نفذته المقاومة الفلسطينية بخان يونس.
-
أخبار متعلقة
-
مروحيات إسرائيلية تطلق النار جنوبي مدينة خان يونس
-
رئيس الأركان الإسرائيلي: الآن نعود إلى التركيز على غزة
-
516 شهيدا من منتظري المساعدات منذ 27 مايو الماضي
-
إعلام إسرائيلي: مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 في كمين بغزة
-
24 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
-
إصابتان برصاص الاحتلال في طولكرم
-
39 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 55.998 والإصابات إلى 131.559 منذ بدء العدوان