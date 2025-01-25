إعلام إسرائيلي: الأسيرات المفرج عنهن كن يتنقلن كنساء فلسطينيات

وأضافت ان الأسيرات قلن إنه في الأيام الأولى من الأسر، كان هناك رجل أكبر سنا معهم، وكان يعتني بهن ويوفر لهن الطعام والاستحمام.
وبينت ان عناصر حماس قاموا بنقل الأسيرات من مكان إلى آخر، متنكرات كنساء فلسطينيات.
-
أخبار متعلقة
-
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة الخليل
-
شهيد برصاص الاحتلال بمخيم بلاطة شمال الضفة
-
استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين
-
إصابة طفلة بالرصاص الحي بالرأس خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي جنوبي جنين
-
الاحتلال يزيل أعلام حماس التي رفعت احتفالا بتحرير الأسرى
-
الاحتلال الإسرائيلي يحاصر منزلا جنوبي جنين
-
عائلات الأسرى الإسرائيليين: يجب إتمام الاتفاق بجميع مراحله
-
الاحتلال يعتقل شقيق أسير محرر بالقدس