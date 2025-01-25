إعلام إسرائيلي: الأسيرات المفرج عنهن كن يتنقلن كنساء فلسطينيات

الوكيل الإخباري- قالت قناة كان الإسرائيلية ان الأسيرات الأربع المفرج عنهن كن مع أسيرة ما زالت لدى حماس.

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وأضافت ان الأسيرات قلن إنه في الأيام الأولى من الأسر، كان هناك رجل أكبر سنا معهم، وكان يعتني بهن ويوفر لهن الطعام والاستحمام.



وبينت ان عناصر حماس قاموا بنقل الأسيرات من مكان إلى آخر، متنكرات كنساء فلسطينيات.