 
الأحد 2025-01-26 01:21 ص
 

إعلام إسرائيلي: الأسيرات المفرج عنهن كن يتنقلن كنساء فلسطينيات

الأسيرات المفرج عنهن
الأسيرات المفرج عنهن
السبت، 25-01-2025 11:44 م

الوكيل الإخباري-   قالت قناة كان الإسرائيلية ان الأسيرات الأربع المفرج عنهن كن مع أسيرة ما زالت لدى حماس.

اضافة اعلان


وأضافت ان الأسيرات قلن إنه في الأيام الأولى من الأسر، كان هناك رجل أكبر سنا معهم، وكان يعتني بهن ويوفر لهن الطعام والاستحمام.


وبينت ان عناصر حماس قاموا بنقل الأسيرات من مكان إلى آخر، متنكرات كنساء فلسطينيات.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي السودان.. مقتل 70 شخصا وإصابة 100 في قصف على مستشفى السعودي شمال دارفور

ارشيفية

فلسطين الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة الخليل

مركبات عند جسر الملك حسين الذي يربط الأردن والأراضي الفلسطينية

أخبار محلية إغلاق جسر الملك حسين أمام المسافرين اليوم

ارشيفية

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال بمخيم بلاطة شمال الضفة

ارشيفية

فلسطين استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

الأسيرات المفرج عنهن

فلسطين إعلام إسرائيلي: الأسيرات المفرج عنهن كن يتنقلن كنساء فلسطينيات

جانب من التكريم

أخبار محلية التربية تكرم طالبا فاز بالمركز الأول على مستوى العالم بالحساب الذهني

صورة أرشيفية لسيارة إسعاف فلسطينية

فلسطين إصابة طفلة بالرصاص الحي بالرأس خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي جنوبي جنين



 




الأكثر مشاهدة