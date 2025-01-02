إعلام إسرائيلي: التوصل لتفاهمات بشأن صفقة التبادل

وأشارت الهيئة مساء الأربعاء، إلى أن هناك الكثير من "النقاط الخلافية" بين الطرفين ضمن المفاوضات، على رأسها قائمة الأسرى بغزة والتي تصر إسرائيل على الحصول عليها.
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