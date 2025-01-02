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إعلام إسرائيلي: التوصل لتفاهمات بشأن صفقة التبادل

كتائب القسام
كتائب القسام
الخميس، 02-01-2025 01:41 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)،  بتوصل تل أبيب وحركة المقامة الإسلامية (حماس) عبر وسطاء، إلى "تفاهمات" بشأن صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، تقرر خلالها "إرجاء مناقشة القضايا الخلافية في المفاوضات حتى المرحلة الثانية من الاتفاق".اضافة اعلان


وأشارت الهيئة مساء الأربعاء، إلى أن هناك الكثير من "النقاط الخلافية" بين الطرفين ضمن المفاوضات، على رأسها قائمة الأسرى بغزة والتي تصر إسرائيل على الحصول عليها.
 
gnews

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