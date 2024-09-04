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إعلام إسرائيلي: الجيش سينسحب من فيلادلفيا في المرحلة الثانية من الصفقة

محور فيلادلفيا
محور فيلادلفيا
الأربعاء، 04-09-2024 02:14 م

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إسرائيل أكدت لقطر أن جيشها سينسحب بالكامل من محور فيلادلفيا في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

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وأضافت الصحيفة أن تأكيد إسرائيل لقطر جاء خلال زيارة رئيس الموساد ديفيد برنيع للدوحة وقبيل المؤتمر الصحفي لبنيامين نتنياهو.

 
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