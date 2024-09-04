إعلام إسرائيلي: الجيش سينسحب من فيلادلفيا في المرحلة الثانية من الصفقة

وأضافت الصحيفة أن تأكيد إسرائيل لقطر جاء خلال زيارة رئيس الموساد ديفيد برنيع للدوحة وقبيل المؤتمر الصحفي لبنيامين نتنياهو.
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