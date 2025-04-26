السبت 2025-04-26 12:36 م
 

إعلام إسرائيلي: الحكومة تراوح مكانها منذ شهرين وحماس لن تتراجع

جنود إسرائليين في غزة
جنود إسرائليين في غزة
 
السبت، 26-04-2025 12:16 م
الوكيل الإخباري-  تناولت وسائل إعلام إسرائيلية حالة الجمود التي تعيشها الحكومة في تعاطيها مع ملف الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أن التصعيد العسكري لم ينجح في تحقيق أهدافه، في وقت تواصل فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمسكها بمواقفها رغم الخسائر والمعاناة الميدانية.اضافة اعلان


وقالت مراسلة الشؤون السياسية في قناة "13" موريا أسرف وولبيرغ، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كرر خلال مراسم إحياء ذكرى المحرقة شعار "زيادة الضغط العسكري"، وسط تساؤلات في الأوساط الأمنية عن جدوى التصعيد في ظل وجود مخطوفين بيد حماس.

وأوضحت أن أجهزة الأمن والمجلس الوزاري المصغر يسعون إلى هزيمة حماس، غير أن استمرار المفاوضات مع الحركة يثير علامات استفهام حول توقيت توسيع العمليات الميدانية ومدى تأثيرها على مصير الأسرى.

وأضافت أن إسرائيل أبدت في الكواليس قبولها بمقترح مصري ينص على إطلاق 5 مخطوفين أحياء كحل وسط، غير أن حماس رفضت هذا العرض وأصرت على شروطها، مما شكك بفعالية خيار التصعيد العسكري.

من جهته، قال المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانيلس إن الواقع الميداني يعكس حالة "مراوحة مكان" منذ شهرين، رغم الخطاب السياسي الذي يتحدث عن انتصار وشيك على حماس.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

مجهولون حفروا حفرة بمقرة لحاخام يهودي في دمشق

عربي ودولي مجهولون يحفرون حفرة بقبر حاخام في دمشق "لسبب غريب"

ؤ

طب وصحة لهذه الأسباب- أحرص على تنظيف اللسان خلال غسل أسنانك

جنود إسرائليين في غزة

فلسطين إعلام إسرائيلي: الحكومة تراوح مكانها منذ شهرين وحماس لن تتراجع

المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية

أخبار محلية رئيس "الهاشمية" يدعو لتوحيد البحث الأكاديمي العربي

رلاؤ

فن ومشاهير وفاة مفاجئة لبلوغر عربي بعد تعرضه للسخرية على السوشال ميديا - صورة

جانب من الوفد في المدينة الوردية

أخبار محلية وفد من الكونغرس الأميركي يزور البترا ويطّلع على التجربة الأردنية في إدارة المواقع السياحية

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع طفيف على أسعار النفط عالميا

لال

فن ومشاهير تصغره بـ29 عاماً.. نجم عالمي شهير يستعد للزواج للمرة الثالثة - صورة



 
 





الأكثر مشاهدة