السبت 2025-11-01 02:44 ص
 

إعلام إسرائيلي: الصليب الأحمر يسلم إسرائيل 3 جثث

ل
جانب من عملية التسليم
 
السبت، 01-11-2025 12:43 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر 3 جثث، وأنه تم نقلها للفحص في معهد الطب الشرعي.

اضافة اعلان

 

وكانت ذكرت صحيفة هآرتس، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتسلم جثث من حماس لعدد من أسراه في قطاع غزة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين إعلام إسرائيلي: الصليب الأحمر يسلم إسرائيل 3 جثث

ا

طب وصحة دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

ل

طب وصحة ابتكار دوائي جديد بقدرة استثنائية ضد أنواع متعددة من السرطان

ن

أخبار محلية مدير الأرصاد الجوية يتفقد محطة رصد معان

ا

أخبار محلية انطلاق فعاليات معسكر "توجيه القيادات الشبابية" في بيت شباب إربد

ل

عربي ودولي "البنتاغون" توافق على تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى

ت

أخبار محلية أبو حمور: صلابة الاقتصاد الأردني واستقرار سياساته المالية وراء ثقة موديز وتصنيفاتها

ب

عربي ودولي بعد توبيخهم من الشرع.. كشف تفاصيل تسليم مسؤولين سوريين لمفاتيح سياراتهم الفارهة



 
 





الأكثر مشاهدة