إعلام إسرائيلي: الوسطاء وضعوا هدفا حتى يستمر الاتفاق

وأضافت ان إسرائيل تدرس إطلاق سراح مزيد من الاسرى مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.
وتابعت ان الوسطاء وضعوا هدفا هو استمرار وقف إطلاق النار خلال رمضان ما يعني تمديد المرحلة الأولى.
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