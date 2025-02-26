إعلام إسرائيلي: الوسطاء وضعوا هدفا حتى يستمر الاتفاق

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية ان إسرائيل تدرس إطلاق سراح مزيد من الأسرى مقابل دراسة الانسحاب من محور فيلادلفيا.

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وأضافت ان إسرائيل تدرس إطلاق سراح مزيد من الاسرى مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.