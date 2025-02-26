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إعلام إسرائيلي: الوسطاء وضعوا هدفا حتى يستمر الاتفاق

غزة
غزة
الأربعاء، 26-02-2025 11:24 م

الوكيل الإخباري-   أفادت هيئة البث الإسرائيلية ان إسرائيل تدرس إطلاق سراح مزيد من الأسرى مقابل دراسة الانسحاب من محور فيلادلفيا.

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وأضافت ان إسرائيل تدرس إطلاق سراح مزيد من الاسرى مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.


وتابعت ان الوسطاء وضعوا هدفا هو استمرار وقف إطلاق النار خلال رمضان ما يعني تمديد المرحلة الأولى.

 
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