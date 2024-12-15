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إعلام إسرائيلي: انهيار السلطة الفلسطينية قد يحدث بسرعة

نتنياهو وعباس
نتنياهو وعباس
الأحد، 15-12-2024 04:09 م

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة إسرائيل اليوم عن تقديرات للمؤسسة الأمنية ان الوضع في الضفة الغربية هو الآن أكثر هشاشة منذ سنوات عديدة.

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وأضافت "انهيار السلطة الفلسطينية قد يحدث بسرعة".


وبينت ان مخاوف من أن يغير رجال شرطة السلطة الفلسطينية ولاءاتهم.

 
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