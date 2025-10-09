إعلام إسرائيلي: بدء جلسة المجلس الوزاري المصغر لبحث اتفاق غزة

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر جلسته المخصصة لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد أن ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن اجتماع المجلس المصغر للتصديق على الاتفاق لم ينعقد رغم مرور ساعة على الموعد المحدد.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جلسة الحكومة الإسرائيلية للتصديق على الاتفاق -الذي تم التوصل إليه أمس الأربعاء في شرم الشيخ بمصر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تأجل إلى الثامنة مساء.