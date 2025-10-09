إعلام إسرائيلي: بدء جلسة المجلس الوزاري المصغر لبحث اتفاق غزة

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جلسة الحكومة الإسرائيلية للتصديق على الاتفاق -الذي تم التوصل إليه أمس الأربعاء في شرم الشيخ بمصر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تأجل إلى الثامنة مساء.
وجاء ذلك بعد أن قال مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" الأميركية إن الحكومة الإسرائيلية بدأت اجتماعا للتصويت على المرحلة الأولى من اتفاق غزة.
