إعلام إسرائيلي: بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم

وفي وقت سابق أمس أعلن حزب بن غفير، أنه سيقدم استقالته من الحكومة والائتلاف في ظل الموافقة على الاتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فيما أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الحصول على التزام "بتغيير طريقة الحرب".
وقال حزب بن غفير -في بيان- إنه نظرا للاتفاق الذي وصفه بالمتهور مع حماس سيقدم استقالة رسمية، على إثرها يستقيل وزير الأمن القومي ووزراء آخرون وأعضاء الكنيست المنتمون لـ"قوة يهودية" من مناصبهم.
وكالات
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