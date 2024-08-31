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إعلام إسرائيلي: تقدم بمفاوضات التبادل في الدوحة

من عمليات التبادل السابقة بين الجانبين
من عمليات تبادل الأسرى السابقة بين الجانبين
السبت، 31-08-2024 11:08 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحصول تقدم في المفاوضات الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة، بشأن صفقة تبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بعد نحو 11 شهرا من العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

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وتؤكد القيادات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أن الظروف مناسبة لإبرام صفقة تعيد الأسرى، وبأنها تنتظر قرار القيادة السياسية بهذا الخصوص.


وحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، فإن تل أبيب سلّمت الوسطاء قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين تريد تضمينهم وإعادتهم في إطار المرحلة الأولى من الصفقة، كما أن حركة حماس وحسب الموقع نفسه قد سلّمت من جانبها قائمة بأسماء الأسرى الذين تريد تضمينهم في هذه المرحلة من الصفقة.


ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية وأميركية "أن الموضوع الأساسي الذي عملت عليه الفرق المتفاوضة يتعلق بآلية تبادل الأسرى والمدة الزمنية للعملية، وأن الإدارة الأميركية معنية بعرض ملخص لتفاصيل تنفيذ الصفقة، من أجل إقناع يحيي السنوار (رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية – حماس) وبنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بتقديم تنازلات في القضايا الأساسية التي ما زالت موضع خلاف بين الطرفين".

 
gnews

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