إعلام إسرائيلي: تقدم بمفاوضات التبادل في الدوحة

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحصول تقدم في المفاوضات الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة، بشأن صفقة تبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بعد نحو 11 شهرا من العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

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وتؤكد القيادات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أن الظروف مناسبة لإبرام صفقة تعيد الأسرى، وبأنها تنتظر قرار القيادة السياسية بهذا الخصوص.



وحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، فإن تل أبيب سلّمت الوسطاء قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين تريد تضمينهم وإعادتهم في إطار المرحلة الأولى من الصفقة، كما أن حركة حماس وحسب الموقع نفسه قد سلّمت من جانبها قائمة بأسماء الأسرى الذين تريد تضمينهم في هذه المرحلة من الصفقة.