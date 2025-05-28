إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض المقترح الذي وافقت عليه حماس

06:00 م

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الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أنه لا يوجد مقترح أميركي جديد لصفقة تبادل، ورد حماس على الأرجح يتعلق بمقترح بحبح. اضافة اعلان





فيما نقلت القناة الـ13 عن مصدر إسرائيلي أن الاقتراح الذي وافقت عليه حماس غير مقبول لدى إسرائيل.