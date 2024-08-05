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إعلام إسرائيلي: حالة استنفار قصوى على الحدود مع لبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال




 

الإثنين، 05-08-2024 12:18 ص

الوكيل الإخباري-   ذكر موقع والا الإخباري الإسرائيلي أن هناك حالة استنفار قصوى على حدود إسرائيل مع لبنان، وقائد القيادة الشمالية يستعرض الجبهة الداخلية.


وقال الموقع إن هيئة الأركان الإسرائيلية تأمر بتعزيز القوات التابعة لقيادة الجبهة الشمالية ورفع درجة التأهب.

gnews

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