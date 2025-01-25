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إعلام إسرائيلي: حماس أهانت الجيش الإسرائيلي بصور التافور

نخبة القسام يحملون سلاح نخبة الاحتلال أثناء تسليم الأسرى
نخبة القسام يحملون سلاح نخبة الاحتلال أثناء تسليم الأسرى
السبت، 25-01-2025 01:09 م
الوكيل الإخباري-   نقل موقع واللا الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن "حركة حماس اختارت عناصر نخبة القسام للظهور إلى جانب الأسيرات وهم يحملون سلاح "تافور" الخاص بنخبة الجيش الإسرائيلي تم الاستيلاء عليه يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.اضافة اعلان


بدوره وصف موقع اكسبرس العبري ظهور 4 عناصر من كتائب القسام بجانب الأسيرات المجندات وهم يحملون سلاح تافور الخاص بنخبة الجيش بأنه إهانة للجيش الإسرائيلي.

وكالات
 
gnews

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