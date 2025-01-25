إعلام إسرائيلي: حماس أهانت الجيش الإسرائيلي بصور التافور

بدوره وصف موقع اكسبرس العبري ظهور 4 عناصر من كتائب القسام بجانب الأسيرات المجندات وهم يحملون سلاح تافور الخاص بنخبة الجيش بأنه إهانة للجيش الإسرائيلي.
وكالات
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