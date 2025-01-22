إعلام إسرائيلي: عملية جنين جاءت تحسبا لوقوع 7 أكتوبر جديد

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الوكيل الإخباري- نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مصدر أمني قول حول عملية جنين "نحن نخرج في عملية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، هذه العملية ممكن أن تستغرق شهورا، في نهاية العملية لن تعود المخيمات معاقل للإرهاب، ما فعلناه في غزة نفعله بهم أيضا". اضافة اعلان





وأشار المصدر الأمني إلى أن القيادة السياسية في إسرائيل ترى أنه من دون تدمير "مخيمات الإرهاب" فإن حدوث 7 أكتوبر مرة أخرى مسألة وقت فقط.