إعلام إسرائيلي: عملية جنين جاءت تحسبا لوقوع 7 أكتوبر جديد

وأشار المصدر الأمني إلى أن القيادة السياسية في إسرائيل ترى أنه من دون تدمير "مخيمات الإرهاب" فإن حدوث 7 أكتوبر مرة أخرى مسألة وقت فقط.
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