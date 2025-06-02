إعلام إسرائيلي: قتلى وإصابات باستهداف مركبة عسكرية إسرائيلية في غزة

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الاثنين باستهداف عربة عسكرية من طراز هامر بصاروخ مضاد للدروع في قطاع غزة. اضافة اعلان





وأوضحت أن 3 جنود قُتلوا وأصيب اثنان في استهداف المركبة العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة.