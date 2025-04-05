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إعلام إسرائيلي: مصر قدّمت مقترحاً جديداً لوقف النار في غزة

غزة
غزة
 
السبت، 05-04-2025 06:19 م
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، إنّه في الساعات الأخيرة، قدّمت مصر مقترحاً جديداً يمكن وصفه بأنه "وساطة فوق الوساطة" في محاولة للتوصّل إلى اتفاق بين "إسرائيل" وحماس.اضافة اعلان



وأشارت قناة "كان" الإسرائيلية، إلى أنّ المقترح المصري يتوسّط بين الاقتراحين السابقين، رغم أنّ التفاصيل الدقيقة لهذا الاقتراح لا يمكن الكشف عنها، بحيث أنّ "المقترح الأصلي كان يقترح إطلاق سراح 5 أسرى أحياء"، بينما الثاني، الذي طرحته "إسرائيل"، يتحدّث عن "إطلاق سراح 11 أسيراً حيّاً".
 
gnews

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