إعلام إسرائيلي: مصر قدّمت مقترحاً جديداً لوقف النار في غزة

وأشارت قناة "كان" الإسرائيلية، إلى أنّ المقترح المصري يتوسّط بين الاقتراحين السابقين، رغم أنّ التفاصيل الدقيقة لهذا الاقتراح لا يمكن الكشف عنها، بحيث أنّ "المقترح الأصلي كان يقترح إطلاق سراح 5 أسرى أحياء"، بينما الثاني، الذي طرحته "إسرائيل"، يتحدّث عن "إطلاق سراح 11 أسيراً حيّاً".
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