إعلام إسرائيلي: مصر والسلطة تبحثان تمكين السلطة من السيطرة على معبر رفح

الوكيل الإخباري- ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن مصر والسلطة الفلسطينية تبحثان تمكين السلطة من السيطرة على معبر رفح بشكل علني ورسمي، تليها السيطرة التدريجية على المزيد من أجزاء قطاع غزة.



وذكرت القناة أن لقاء عقد بين حسين الشيخ وممثل مصر لدى السلطة الفلسطينية في رام الله بهذا الخصوص.