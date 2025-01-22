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إعلام إسرائيلي: منفذو عملية الفندق يتحصنون بمنزل برقين

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 22-01-2025 10:57 م
الوكيل الإخباري-   نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن متحدث باسم جيش الاحتلال أن منفذي عملية الفندق يتحصنون داخل المنزل المحاصر في بلدة برقين غرب جنين.اضافة اعلان


والأسبوع الماضي، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها بالشراكة مع سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى عن عملية إطلاق نار في قرية الفندق شمالي الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين.
 
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