إعلام إسرائيلي: منفذ عملية الدهس في بيت لحم تمكن من الانسحاب

12:20 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/709742 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن منفذ عملية الدهس عند الحاجز العسكري قرب بيت لحم تمكن من الانسحاب عقب إصابة شخصين. اضافة اعلان





بدورها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش يحاصر مدينة بيت لحم عقب إصابة شخصين بعملية الدهس.