إعلام إسرائيلي: منفذ عملية تياسير لديه معلومات استخبارية دقيقة

الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن منفذ عملية تياسير كان يملك معلومات استخبارية دقيقة بشأن الموقع وتحركات الجنود وأماكنهم، في حين لا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة هوية المنفذ.

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