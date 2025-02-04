إعلام إسرائيلي: منفذ عملية تياسير لديه معلومات استخبارية دقيقة

من جانبها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن تحقيق للجيش الإسرائيلي أن منفذ عملية تياسير تسلل إلى الموقع العسكري ليلا وفاجأ الجنود بالصباح.
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