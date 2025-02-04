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إعلام إسرائيلي: منفذ عملية تياسير لديه معلومات استخبارية دقيقة

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 04-02-2025 12:56 م

الوكيل الإخباري-   أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن منفذ عملية تياسير كان يملك معلومات استخبارية دقيقة بشأن الموقع وتحركات الجنود وأماكنهم، في حين لا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة هوية المنفذ.

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وكانت قد أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هوية منفذ عملية حاجز تياسير غير معروفة حتى اللحظة، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة.

من جانبها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن تحقيق للجيش الإسرائيلي أن منفذ عملية تياسير تسلل إلى الموقع العسكري ليلا وفاجأ الجنود بالصباح.

 
gnews

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