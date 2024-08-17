إعلام إسرائيلي: نتنياهو رفض لقاء وزير خارجية بريطانيا

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الوكيل الإخباري- - قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض لقاء وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، أمس الجمعة.