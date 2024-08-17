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إعلام إسرائيلي: نتنياهو رفض لقاء وزير خارجية بريطانيا

رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو




 

السبت، 17-08-2024 10:28 م

الوكيل الإخباري-   - قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض لقاء وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، أمس الجمعة.


وأضافت القناة أن سبب قرار نتنياهو جاء لعدم سحب لندن تحفظها على أمر متوقع لاعتقاله.

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