إعلام إسرائيلي: نتنياهو وجه بإعداد خطة لعملية عسكرية في الضفة الغربية

وتصاعدت أعمال العنف بشكل حاد في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول 2023، إذ تشهد هجمات شبه يومية يشنها مستوطنون إسرائيليون، فضلا عن عمليات اقتحام عسكرية متكررة للبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية.
وشهدت مناطق في الضفة الغربية مواجهات عنيفة بين مستوطنين إسرائيليين وشبان فلسطينيين، عقب اشتباكات في قرية تل قرب نابلس، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين اثنين.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين والانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة أن حكومة الاحتلال تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار تنفيذا لمخططاتها الاستيطانية.
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