الأربعاء 2026-07-29 08:03 م

إعلام إسرائيلي: نتنياهو وجه بإعداد خطة لعملية عسكرية في الضفة الغربية

عناصر من القوات الإسرائيلية في قرية تل قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، 25 تموز 2026. (رويترز)
عناصر من القوات الإسرائيلية
 
الأربعاء، 29-07-2026 07:38 م
الوكيل الإخباري-  يدرس الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية المحتلة، فيما وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المؤسسة الأمنية بإعداد خطة لعملية عسكرية في الضفة الغربية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي.اضافة اعلان


وتصاعدت أعمال العنف بشكل حاد في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول 2023، إذ تشهد هجمات شبه يومية يشنها مستوطنون إسرائيليون، فضلا عن عمليات اقتحام عسكرية متكررة للبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وشهدت مناطق في الضفة الغربية مواجهات عنيفة بين مستوطنين إسرائيليين وشبان فلسطينيين، عقب اشتباكات في قرية تل قرب نابلس، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين اثنين.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين والانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة أن حكومة الاحتلال تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار تنفيذا لمخططاتها الاستيطانية.
 
 


gnews

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