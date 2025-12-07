الأحد 2025-12-07 12:11 م

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يأمر بإخلاء 14 بؤرة استيطانية

الوكيل الإخباري-   ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بإخلاء 14 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تصنف مصدرا للإرهاب اليهودي والجريمة القومية.اضافة اعلان


وقالت القناة إن الأجهزة الأمنية تستعد للتعامل مع البؤر الاستيطانية ومثيري الشغب الذين يسكنونها والتي تعد منطلقا للاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأشارت إلى أنه تقرر خلال نقاش أجراه نتنياهو اعتقال مرتكبي العنف الرئيسيين وإجلاؤهم، حيث يبلغ عددهم وفق التقديرات نحو 70 مستوطنا وقد لجؤوا إلى المزارع والبؤر الاستيطانية.
 
 


