إعلام إسرائيلي: نتنياهو يريد صفقة جزئية مع حماس

الوكيل الإخباري- نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن وزير كبير في الحكومة الإسرائيلية (كابينت) أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهتم بالترويج لصفقة رهائن جزئية في غزة لا تجبره على إنهاء الحرب.

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كما نقل "والا" عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الأميركي جو بايدن أكد خلال محادثة أمس الأربعاء مع نتنياهو على ضرورة التركيز ومواصلة الضغط من أجل التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.



وفي وقت سابق، نقلت شبكة "إم إس إن بي سي" عن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين قوله إن الرئيس بايدن قال إنه "إذا أرادت حركة (المقاومة الإسلامية) حماس التفاوض بحسن نية فهناك صفقة يمكن إبرامها الآن".



وكان بايدن قال الأربعاء أيضًا إن إدارته ستبذل في الأيام المقبلة جهدًا آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وأضاف: "نعمل للتوصل لاتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة دون وجود حماس في السلطة".



يأتي ذلك بعد أن دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ فجر أمس الأربعاء، على أمل أن يضع حدًا لقتال مستمر لأكثر من عام ويمهد لاتفاق مماثل ينهي الحرب على غزة.





وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة اغتالت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.