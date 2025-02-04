إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية حاجز تياسير

الوكيل الإخباري- نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن تحقيق أولي للجيش بخصوص عملية حاجز تياسير ان الهجوم عند حاجز تياسير جرى التخطيط له بشكل جيد.

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وأضافت ان الهجوم وقع في ساحتين الأولى على حاجز تياسير والثانية داخل الحصن العسكري نفسه ومنفذ الهجوم كان يرتدي سترة واقية من الرصاص.



وبينت ان إطلاق النار لم يكن من الخارج فقط والمنفذ نجح في اختراق الحصن وتحصن فيه وأطلق النار وجميع المصابين في العملية من الجنود.