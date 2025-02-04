إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية حاجز تياسير

وأضافت ان الهجوم وقع في ساحتين الأولى على حاجز تياسير والثانية داخل الحصن العسكري نفسه ومنفذ الهجوم كان يرتدي سترة واقية من الرصاص.
وبينت ان إطلاق النار لم يكن من الخارج فقط والمنفذ نجح في اختراق الحصن وتحصن فيه وأطلق النار وجميع المصابين في العملية من الجنود.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يطلق النار على شاب قرب حاجز تياسير شرق طوباس
-
حماس تعلق على عملية حاجز تياسير
-
استشهاد فلسطيني وإصابة 8 جنود إسرائيليين بعملية إطلاق نار قرب طوباس
-
8 مصابين في إطلاق نار على معسكر للجيش الإسرائيلي شرق جنين
-
قوات الاحتلال تقتحم بلدة في شرق قلقيلية
-
ضابط إسرائيلي سابق: التدمير بالضفة يشبه نهج إسرائيل في غزة
-
الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين شرق طولكرم
-
الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين شمال الضفة الغربية