إعلام الأسرى: سيتم الإفراج عن 9 من أسرى المؤبدات و81 من ذوي المحكوميات العالية

الوكيل الإخباري- قال مكتب إعلام الأسرى إنه سيتم الإفراج غدا السبت عن 9 من أسرى المؤبدات الفلسطينيين وكذلك 81 من ذوي المحكوميات العالية ضمن الدفعة الرابعة.

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