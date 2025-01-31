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إعلام الأسرى: سيتم الإفراج عن 9 من أسرى المؤبدات و81 من ذوي المحكوميات العالية

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 31-01-2025 02:13 م

الوكيل الإخباري-   قال مكتب إعلام الأسرى إنه سيتم الإفراج غدا السبت عن 9 من أسرى المؤبدات الفلسطينيين وكذلك 81 من ذوي المحكوميات العالية ضمن الدفعة الرابعة.

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ويوم أمس الخميس أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 110 أسرى، من بينهم زكريا الزبيدي أحد الـ6 الذين تحرروا بنفق الحرية من سجن جلبوع، مقابل إفراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار الدفعة الثالثة من التبادل في المرحلة الأولى باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 
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