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إعلام العبري: السنوار ورجاله لم يتناولوا الطعام 3 أيام قبل الاشتباك معهم

السنوار
السنوار
الأحد، 03-11-2024 11:01 م

الوكيل الإخباري-   كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى "السنوار ورجاله عانوا من الجوع ولم يأكلوا لمدة 3 أيام" قبل الاشتباك معهم .

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وكانت قد أعلنت وسائل إعلام عبرية رسميا، اغتيال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار بعد التأكد من الحمض النووي.

 
gnews

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