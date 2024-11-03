إعلام العبري: السنوار ورجاله لم يتناولوا الطعام 3 أيام قبل الاشتباك معهم

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى "السنوار ورجاله عانوا من الجوع ولم يأكلوا لمدة 3 أيام" قبل الاشتباك معهم .



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