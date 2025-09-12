إعلام عبري: أمراض جلدية خطيرة تنتشر بين الجنود في غزة

وقالت الصحيفة، اليوم الجمعة، إن جنودًا إسرائيليين في قطاع غزة يعانون من أمراض جلدية بينها الحكة، جرّاء انتشار بقّ الفراش.
ونقلت الصحيفة عن جنود إسرائيليين متمركزين في مواقع مؤقتة بأنحاء غزة قولهم إنهم يعانون من انتشار واسع النطاق لبق الفراش، وطفح جلدي، وحكة مستمرة، خاصة في الليل.
وأوضحت أن الشكاوى وردت من جنود نظاميين واحتياط، ووحدات أخرى تُدير تحصينات مؤقتة بعد أن استولى الجيش الإسرائيلي على هذه المباني، وكثير منها مبانٍ متضررة.
وأكدت أن هذه المواقع تقع بشكل رئيسي في وسط وجنوب غزة، على الرغم من أن القوات (الإسرائيلية) في حيّ الزيتون وجباليا، شمال القطاع، أبلغت أيضًا عن هذه المشكلة.
ونقلت الصحيفة عن ضابط احتياط، لم تسمّه، قوله إن جنودًا إسرائيليين يعانون بصمت منذ أسابيع، فالحكة تزداد سوءًا خلال ساعات الليل.
وأرجع الضابط الإسرائيلي السبب إلى النوم على الأرض في أماكن موبوءة، وحتى أولئك الذين ينامون على الأسِرّة يعانون، لأن بقّ الفراش ينتشر عبر الزيّ الرسمي وأكياس النوم، خصوصًا مع عدم وجود حمّامات.
كما نقلت عن والد جندي إسرائيلي بغزة -لم تسمّه- قوله إن ابنه حاول إخفاء اللدغات حتى رآها أبوه خلال فترة الاستراحة.
ونقلت عنه أنه قيل لهم في البداية إن هذه المواقع مؤقتة لبضعة أسابيع فقط، لكنهم موجودون هناك بشكل دائم، حيث يعيشون في القذارة، وفضلاتهم على بُعد أقدام قليلة.
وأكد أنه لا مبرر لتعريض صحة الجنود للخطر بهذا الشكل، حيث يعيشون إلى جانب القطط والكلاب الضالة التي يمكن أن تنقل الأمراض.
وبسبب الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل، تحوّلت أجزاء واسعة في قطاع غزة إلى مناطق موبوءة، جرّاء انعدام المياه ووسائل النظافة، فضلًا عن تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، ما أدّى إلى تحول بيوتهم المدمرة إلى مأوى للكلاب الضالة والحيوانات المفترسة، فضلًا عن انتشار الحشرات والقوارض.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفًا و718 شهيدًا، و163 ألفًا و859 جريحًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 411 فلسطينياً بينهم 142 طفلًا.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
40 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
-
وسائل إعلام إسرائيلية: عملية طعن في القدس وتحييد المشتبه به
-
فضيحة مدوية تهز شرطة الكيان
-
البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء للاعتراف بدولة فلسطين
-
نتنياهو يوافق على توسيع الاستيطان ويتعهد بعدم إقامة دولة فلسطينية
-
خلايا عملاء ومستعربين تختطف مقاومين بغزة لجمع معلومات عن المحتجزين والأنفاق
-
استشهاد 6 أشخاص بينهم طفل بسبب التجويع خلال 24 ساعة في غزة
-
أنباء عن إصابة جندي إسرائيلي في طولكرم