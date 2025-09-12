إعلام عبري: أمراض جلدية خطيرة تنتشر بين الجنود في غزة

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن انتشار إصابات وأمراض جلدية وصفتها بالخطيرة بين جنود وحراس إسرائيليين وسط وجنوب قطاع غزة.



وقالت الصحيفة، اليوم الجمعة، إن جنودًا إسرائيليين في قطاع غزة يعانون من أمراض جلدية بينها الحكة، جرّاء انتشار بقّ الفراش.



ونقلت الصحيفة عن جنود إسرائيليين متمركزين في مواقع مؤقتة بأنحاء غزة قولهم إنهم يعانون من انتشار واسع النطاق لبق الفراش، وطفح جلدي، وحكة مستمرة، خاصة في الليل.



وأوضحت أن الشكاوى وردت من جنود نظاميين واحتياط، ووحدات أخرى تُدير تحصينات مؤقتة بعد أن استولى الجيش الإسرائيلي على هذه المباني، وكثير منها مبانٍ متضررة.



وأكدت أن هذه المواقع تقع بشكل رئيسي في وسط وجنوب غزة، على الرغم من أن القوات (الإسرائيلية) في حيّ الزيتون وجباليا، شمال القطاع، أبلغت أيضًا عن هذه المشكلة.



ونقلت الصحيفة عن ضابط احتياط، لم تسمّه، قوله إن جنودًا إسرائيليين يعانون بصمت منذ أسابيع، فالحكة تزداد سوءًا خلال ساعات الليل.



وأرجع الضابط الإسرائيلي السبب إلى النوم على الأرض في أماكن موبوءة، وحتى أولئك الذين ينامون على الأسِرّة يعانون، لأن بقّ الفراش ينتشر عبر الزيّ الرسمي وأكياس النوم، خصوصًا مع عدم وجود حمّامات.

