إعلام عبري: إزالة منظومة الدفاع الجوي من حدود غزة

الخميس 2025-11-13 11:40 م
 

الخميس، 13-11-2025 10:50 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن جيش الاحلتال الاسرائيلي أزال منظومة الدفاع الجوي من على السياج الحدودي لقطاع غزة.اضافة اعلان


من جهتها، قالت القناة 24 الإسرائيلية إن الجيش قرر تجميد عمل ما تبقى من منظومات الرصد وإطلاق النار عن بعد المنتشرة على الحدود مع غزة بعد فشلها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
 
 
