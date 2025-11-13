إعلام عبري: إزالة منظومة الدفاع الجوي من حدود غزة

10:50 م

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن جيش الاحلتال الاسرائيلي أزال منظومة الدفاع الجوي من على السياج الحدودي لقطاع غزة.





من جهتها، قالت القناة 24 الإسرائيلية إن الجيش قرر تجميد عمل ما تبقى من منظومات الرصد وإطلاق النار عن بعد المنتشرة على الحدود مع غزة بعد فشلها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

