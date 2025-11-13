إعلام عبري: إزالة منظومة الدفاع الجوي من حدود غزة

من جهتها، قالت القناة 24 الإسرائيلية إن الجيش قرر تجميد عمل ما تبقى من منظومات الرصد وإطلاق النار عن بعد المنتشرة على الحدود مع غزة بعد فشلها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة جندي صهيوني بقاعدة عسكرية
-
حماس تنعى شهيدي الخليل
-
إعلام عبري: يحيى السنوار خدع القوات الإسرائيلية في خان يونس
-
عرض مشاهد لانتشال جثة أسير إسرائيلي - فيديو
-
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تنقل آلاف الأطنان من المساعدات لغزة عبر الأراضي المصرية
-
تصعيد إسرائيلي جديد على القطاع
-
مستوطنون يحرقون مسجدا بسلفيت ويقتحمون الأقصى واعتقال 30 فلسطينيا بالضفة
-
"الإحصاء الفلسطيني": انخفاض حاد في أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة