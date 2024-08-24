إعلام عبري: اختفاء إسرائيليين بعد دخولهما قلقيلية

وأشارت القناة إلى أن قوات الاحتلال التي اقتحمت قلقيلية للبحث عن الإسرائيليين تعرضت لإطلاق النار ولم تعثر عليهما.
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