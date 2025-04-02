الأربعاء 2025-04-02 11:42 م
 

إعلام عبري: اعتراض صاروخين أُطلقا من جباليا باتجاه شمال غلاف غزة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 02-04-2025 10:06 م
الوكيل الإخباري-   أفادت القناة 12 العبرية بأن صفارات الإنذار تدوي في مناطق بغلاف غزة، وذلك بعد رصد صواريخ أطلقت من غلاف غزة الشمالي.اضافة اعلان


وأضافت أنه تم اعتراض صاروخين أطلقا من جباليا باتجاه غلاف غزة الشمالي، وفقا للقناة العبرية.
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية مركز الاتصال الوطني يتلقى 5035 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر

العلم السعودي

عربي ودولي السعودية تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى واستهداف الاحتلال لعيادة

سوريا

عربي ودولي سانا: غارات جوية إسرائيلية تستهدف محيط مدينة حماة

زلزال

عربي ودولي ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار إلى 3003

العاصمة عمان

أخبار محلية شراء السلع والخدمات بفواتير أصولية من نظام الفوترة يدخل حيز التنفيذ

تعبيرية

فلسطين إعلام عبري: اعتراض صاروخين أُطلقا من جباليا باتجاه شمال غلاف غزة

الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي في غزة

عربي ودولي مجلس حقوق الإنسان يصادق على قرار لمحاسبة إسرائيل جراء جرائمها المروعة

أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يجري اتصالاً مع نظيره المصري



 
 





الأكثر مشاهدة