إعلام عبري: اعتراض صاروخين أُطلقا من جباليا باتجاه شمال غلاف غزة

10:06 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/725998 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 العبرية بأن صفارات الإنذار تدوي في مناطق بغلاف غزة، وذلك بعد رصد صواريخ أطلقت من غلاف غزة الشمالي. اضافة اعلان





وأضافت أنه تم اعتراض صاروخين أطلقا من جباليا باتجاه غلاف غزة الشمالي، وفقا للقناة العبرية.