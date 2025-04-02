إعلام عبري: اعتراض صاروخين أُطلقا من جباليا باتجاه شمال غلاف غزة

وأضافت أنه تم اعتراض صاروخين أطلقا من جباليا باتجاه غلاف غزة الشمالي، وفقا للقناة العبرية.
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في سيلة الحارثية
-
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق النازحين في عيادة للأونروا بجباليا
-
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين ويجرفون أراضيهم
-
ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان الى 50423 شهيدًا
-
"الغذاء العالمي" يحذر من نفاد إمداداته بغزة قريبا
-
عشرات الشهداء جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة
-
بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
-
غارة إسرائيلية على محيط عيادة الوكالة بمخيم جباليا