إعلام عبري: اعتراض صاروخين أطلقا من وسط غزة

11:35 م

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الوكيل الإخباري- قالت "قناة 12"العبرية، مساء الاثنين، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية (القبة الحديدية) اعترضت صاروخين أطلقا من وسط قطاع غزة باتجاه غلاف القطاع. اضافة اعلان





وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار انطلقت في مناطق مفتوحة بمنطقتي باري وألوميم.



وأشارت إلى أنه لم تقع إصابات جراء عملية الإطلاق.

