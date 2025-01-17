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إعلام عبري : الاتفاق يدخل حيز التنفيذ الساعة 12:15 ظهراً

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 17-01-2025 09:54 م

الوكيل الإخباري-    يبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم توقيعه  في الدوحة بين حماس و"إسرائيل"، كما كان مقرراً يوم الأحد، ولن يتأخر بسبب توقيت اجتماعات الحكومة الإسرائيلية، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

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وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنّه "يمكن تنفيذ الصفقة وفقاً للآلية المخطط لها يوم الأحد بناءً على موافقة الكابينت".

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق الذي أعلن عنه الوسطاء يوم الأربعاء، حيز التنفيذ، يوم الأحد الساعة الـ12:15 ظهراً.


وذكرت "القناة الـ12" الإسرائيلية أنّ عملية إطلاق سراح الأسرى الأولى، والتي من المتوقع أن يتم فيها إطلاق سراح 3 نساء إسرائيليات، "ستتم يوم الأحد الساعة الرابعة عصراً".

 
gnews

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