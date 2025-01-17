إعلام عبري : الاتفاق يدخل حيز التنفيذ الساعة 12:15 ظهراً

وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنّه "يمكن تنفيذ الصفقة وفقاً للآلية المخطط لها يوم الأحد بناءً على موافقة الكابينت".
ومن المقرر أن يدخل الاتفاق الذي أعلن عنه الوسطاء يوم الأربعاء، حيز التنفيذ، يوم الأحد الساعة الـ12:15 ظهراً.
وذكرت "القناة الـ12" الإسرائيلية أنّ عملية إطلاق سراح الأسرى الأولى، والتي من المتوقع أن يتم فيها إطلاق سراح 3 نساء إسرائيليات، "ستتم يوم الأحد الساعة الرابعة عصراً".
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