إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة إلى 7 آلاف جندي

08:20 م

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الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن الجيش الإسرائيلي بحاجة “ماسة” الى 7 آلاف جندي بينما يأمل في تجنيد 3 آلاف من المتدينين اليهود الذين يرفضون هذا التوجه. اضافة اعلان





وقالت الصحيفة، الاثنين: “الواقع على الأرض صعب: فالجيش بحاجة ماسة إلى 7000 جندي”.