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إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة إلى 7 آلاف جندي

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
الإثنين، 04-11-2024 08:20 م
الوكيل الإخباري-    قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن الجيش الإسرائيلي بحاجة “ماسة” الى 7 آلاف جندي بينما يأمل في تجنيد 3 آلاف من المتدينين اليهود الذين يرفضون هذا التوجه.اضافة اعلان


وقالت الصحيفة، الاثنين: “الواقع على الأرض صعب: فالجيش بحاجة ماسة إلى 7000 جندي”.
 
gnews

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