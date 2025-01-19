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إعلام عبري: الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال تنسحب من قطاع غزة

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 19-01-2025 02:53 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن لواء "غفعاتي" خرج من قطاع غزة دون أي أوامر بالعودة بعد نحو عام ونصف من القتال.

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وأشارت الإذاعة إلى أن "طلائع الجنود الذين غادروا غزة قبل وقف إطلاق النار من مقاتلي لواء ناحال، احتفلوا بخروجهم من القطاع في موقع كرم أبو سالم".

وتداولت وسائل إعلام لقطات مصورة لرتل عسكري إسرائيلي يخرج من قطاع غزة.

 
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