إعلام عبري : الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد

وأوضحت المصادر أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي في المعسكر، ثم سيتم نقلهن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.
ونقل موقع "واللا" عن مسؤول إسرائيلي أن الصليب الأحمر أبلغهم بأن الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد.
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