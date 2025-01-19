إعلام عبري : الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد

07:01 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/717443 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن نقطة الاستلام الأولية للأسيرات الإسرائيليات الثلاث ستكون معسكر رعيم في غلاف غزة. اضافة اعلان





وأوضحت المصادر أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي في المعسكر، ثم سيتم نقلهن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.



ونقل موقع "واللا" عن مسؤول إسرائيلي أن الصليب الأحمر أبلغهم بأن الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد.