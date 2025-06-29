إعلام عبري: حدث أمني خطير في قطاع غزة

ويشير الحدث الأمني الخطير وفق الإعلام العبري إلى هجوم كبير للمقاومة على جنود الجيش الإسرائيلي ما اوقع عددا من القتلى والجرحى في صفوفهم.
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