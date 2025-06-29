الأحد 2025-06-29 03:48 م
 

إعلام عبري: حدث أمني خطير في قطاع غزة

جيش الاحتلال يؤكد مقتل أحد عناصره في بيت حانون شمالي غزة
جيش الاحتلال
 
الأحد، 29-06-2025 02:26 م

الوكيل الإخباري-   كشفت مواقع عبرية عن حدث أمني خطير في قطاع غزة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

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ويشير الحدث الأمني الخطير وفق الإعلام العبري إلى هجوم كبير للمقاومة على جنود الجيش الإسرائيلي ما اوقع عددا من القتلى والجرحى في صفوفهم.

 

 

 
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