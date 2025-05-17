إعلام عبري: مقترح جديد لوقف إطلاق النار يشمل الإفراج فورا عن 10 من الأسرى

08:42 م

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الوكيل الإخباري- كشفت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، عن مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يشمل الإفراج الفوري عن 10 من الأسرى إسرائيليين دفعة واحدة. اضافة اعلان





وأضافت أن المقترح الجديد يشمل تسليم حركة حماس قائمة بأوضاع الأسرى لديها في اليوم العاشر.



وأشارت هيئة البث الإسرائيلية أن المقترح يشمل وقف إطلاق نار لفترة تتراوح بين شهر إلى شهرين.