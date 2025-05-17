إعلام عبري: مقترح جديد لوقف إطلاق النار يشمل الإفراج فورا عن 10 من الأسرى

وأضافت أن المقترح الجديد يشمل تسليم حركة حماس قائمة بأوضاع الأسرى لديها في اليوم العاشر.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية أن المقترح يشمل وقف إطلاق نار لفترة تتراوح بين شهر إلى شهرين.
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