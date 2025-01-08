إعلام عبري: مقتل 3 جنود بتفجير عبوة ناسفة بغزة

وقالت الصحيفة العبرية إن الانفجار أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة، فيما لم ترد تفاصيل إضافية حول حالة المصابين أو طبيعة الانفجار.
ونشرت كتائب القسام في وقت سابق، مقطع من التحام مقاتليها مع قوات الاحتلال المتوغلة في جباليا شمال القطاع، لافتة الى أنه تم الاستيلاء على عدد من الطائرات المسيرة.
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